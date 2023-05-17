Будто из фильма ужасов: изъяны Пугачевой уже даже фотошопом не исправишь
Старания звезды оказались напрасными.
Алла Пугачева стала лакомым кусочком для хейтеров. Артистку давно обвиняют в любви к пластике и фотошопу и советуют ей научиться принимать свой возраст.
Исполнительница не обращает внимания на замечания злопыхателей. Лишь однажды в интервью она согласилась с тем, что неумолимо стареет. Примадонна подчеркнула, что «сделать с этим ничего не может» и продолжила ретушировать свои снимки.
Не так давно в социальных сетях певицы появился кадр, как будто взятый из фильма ужасов. Пугачева показала свое лицо крупным планом. При этом она вновь использовала фотошоп. Но даже он, по мнению подписчиков, оказался бессилен.
«Уже и фильтры не помогают», «Тут явный перебор и с пластикой, и с фильтрами», «Лицо перекосилось», «Что это за Донателла Версаче на минималках», «Фильтры не спасли», — пишут шокированные увиденным интернет-пользователи.