Будто из фильма ужасов: изъяны Пугачевой уже даже фотошопом не исправишь

Алла Пугачева стала лакомым кусочком для хейтеров. Артистку давно обвиняют в любви к пластике и фотошопу и советуют ей научиться принимать свой возраст.

Исполнительница не обращает внимания на замечания злопыхателей. Лишь однажды в интервью она согласилась с тем, что неумолимо стареет. Примадонна подчеркнула, что «сделать с этим ничего не может» и продолжила ретушировать свои снимки.

Не так давно в социальных сетях певицы появился кадр, как будто взятый из фильма ужасов. Пугачева показала свое лицо крупным планом. При этом она вновь использовала фотошоп. Но даже он, по мнению подписчиков, оказался бессилен.