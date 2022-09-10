Будто дедушка с внучкой: как выглядит жена Николаса Кейджа, которая младше него на 31 год

В 2021 году Николас Кейдж, известный по роли Призрачного гонщика и десятке других актерских работ, женился в пятый раз. Избранницей звезды стала молодая японка по имени Рико Шибата. О девушке мало что известно, кроме знаменитого мужа.

Пара познакомилась в японском городе Сига – и вскоре «молодые» решили пожениться. Свадьба прошла 16 августа в отеле Wynn в Лас-Вегасе. Дату Кейдж выбрал в честь дня рождения покойного отца, Аугуста Флойда Копполы.

На церемонию невеста надела традиционное японское платье, тогда как жених предпочел брендовый смокинг.

Несмотря на сплетни и обвинения в неравном браке, кажется, супруги счастливы. 8 сентября 2022 года стало известно, что у пары родилась девочка – ребенок стал третьим для Николаса Кейджа.