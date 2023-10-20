Будьте осторожны: женщины с этими именами склонны к алкоголизму

Пагубные пристрастия, без преувеличения, способны разрушить жизнь человека. Бороться с ними сложно, поэтому самое верное решение - постараться их предотвратить. Существует множество факторов, способных повлиять на предрасположенность к алкоголизму. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена, обладательницы которых рискуют оказаться среди жертв зеленого змия.

Дарья

Дарья - это женская форма имени Дарий. Как и многие дамы, имена которых произошли от исконно мужских, Даша наделена чертами характера, больше свойственными сильному полу. Так, например, она обладает большой самоуверенностью и нежеланием быть уязвимой в чужих глазах. Поэтому взваливает на свои плечи слишком тяжелый груз.

Работа, семья, домашние хлопоты - все это обладательница имени берет на себя, и упаси бог предложить помощь.

Даша тут же разгневается так, что дело дойдет до ссоры. Но рано или поздно усталость берет свое. В такие моменты Дарья снимает накопившееся напряжение с помощью выпивки. Если она не научится рассчитывать свои силы, то рискует пристраститься к спиртному.

Маргарита

«Сильная и независимая женщина», - это про Марго. Обладательница имени смотрит на окружающих свысока. Мужчин воспринимает как рабов, готовых по первому зову исполнить любое ее желание, женщин - как коварных завистниц, которые спят и видят, как бы ей навредить. Одним словом, никто на свете не вызывает у Маргариты большой симпатии.

Она предпочитает общаться с теми, кто приносит ей какую-то пользу.

Но, как только человек становится ненужным, обрывает все контакты. Неудивительно, что скоро Маргарита остается в одиночестве. Тогда-то она понимает, что вела себя как минимум неправильно, но восстановить добрые отношения с людьми уже не получается. Утешение Марго находит в употреблении алкоголя.

Кристина

«А что плохого в выпивке? Я ведь просто расслабляюсь», - беспечно думает Кристина, когда в очередной раз заказывает в баре алкоголь и после работы заглядывает в соответствующий отдел в магазине. Безусловно, несколько бокалов в неделю не причинят организму большого вреда, но женщина сама не замечает, как возлияния становятся привычкой.

Отказаться от спиртного Кристине сложно, особенно если в жизни наступил трудный период.

Она категорически отказывается признавать проблему, а уж тем более - идти к специалисту за помощью. Хорошо, если рядом с обладательницей этого имени будет неравнодушный человек, готовый поддержать ее и вырвать из объятий зеленого змия.