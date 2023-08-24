Будьте осторожны: женщины с этими именами склонны к алкоголизму

В обществе женский алкоголизм, как правило, остается темой запретной, табуированной. Психологи объясняют это тем, что представительницы прекрасного пола ассоциируются с добротой, нежностью, заботой - всеми теми качествами, которые ну никак не вяжутся с пагубным пристрастием. А между тем это настоящая проблема: некоторые дамы сами не замечают, как "всего один бокал вина для хорошего самочувствия" превращается в привычку, не сулящую здоровью ничего хорошего. Эксперты в сфере эзотерики считают, что чаще всего к алкоголизму склонны обладательницы определенных имен. Им нужно тщательно следить за собой, чтобы не стать добычей "зеленого змия".

Ирина

Женщина, нареченная этим именем, привыкла взваливать всю ответственность на свои плечи. Зачастую в семье именно она занимает позицию лидера - личная жизнь у Ирины складывается не слишком хорошо, и приходится решать все проблемы самостоятельно, без мужской помощи.

Чтобы хоть как-то расслабиться после долгого трудового дня, Ирина начинает прикладываться к бутылке.

Поначалу это просто способ ненадолго позабыть о текущих проблемах и невзгодах, но если обладательница имени слишком увлечется, придется принимать серьезные меры.

Кристина

Обладательница этого имени ведет богемный образ жизни. Ей нравится жить в режиме "вечеринки нон-стоп" со всеми сопутствующими атрибутами: громкая музыка, танцы, алкоголь… Кристина и сама не замечает, как постепенно спиртные напитки становятся неотъемлемой частью жизни.

Чтобы осознать, что стала жертвой алкогольной зависимости, Кристине потребуется время.

Эксперты не советует обладательнице имени пытаться справиться с проблемой самостоятельно - уж лучше сразу обратиться за помощью к компетентному специалисту. Только он поможет избавиться от пагубного пристрастия.

Маргарита

Маргариту всегда влекла красивая жизнь: путешествия в разные уголки земного шара, днем - шопинг, а вечером - посиделки с подругами или близкими людьми за бокалом вина. Именно так Марго представляет себе идеальное времяпровождение и старается привнести нечто подобное в свою жизнь.

Вот только привычка пропускать по вечерам бокал-другой постепенно превращается в зависимость.

Обладательница этого имени до последнего не хочет признавать, что попалась в сети алкоголизма, но рано или поздно ей придется взглянуть в глаза своей проблеме и начать бороться с ней.