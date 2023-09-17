Будьте осторожны: мужчины с этими именами подвержены алкоголизму

Алкоголь бывает полезен, но только не в том случае, когда человек употребляет его целыми бутылками. Спиртные напитки быстро вызывают зависимость, несчастные жертвы и сами не замечают, как оказываются в плену у “зеленого змия”. Рассказываем, обладатели каких имен наиболее склонны к этому пагубному пристрастию.

Аркадий

Мужчина, нареченный этим именем, часто берет на себя непосильные задачи. Ему хочется выглядеть в глазах окружающих “крутым парнем”, и нередко это получается. Однако, оставшись в одиночестве, наедине с собой, Аркадий выходит из роли и сразу же чувствует себя, как выжатый лимон. Ему необходимо какое-то средство, чтобы снять стресс.

К сожалению, довольно часто выбор Аркадия падает на алкоголь, ведь это так просто и доступно.

Вот только обладатель имени забывает сакраментальную фразу “Минздрав предупреждает”. Очень скоро привычка выпивать после рабочего дня превращается в зависимость, бороться с которой очень сложно. Только помощь специалиста способна вернуть Аркашу к привычной жизни.

Виталий

“Откуда в нем столько энергии?” - задаются вопросом люди, глядя на Виталия. Обладатель этого имени как Фигаро, успевает и тут и там. Но, как и любой другой человек, Виталий рано или поздно устает и нуждается в “подзарядке”. По мнению этого мужчины, самый лучший способ расслабиться - в компании друзей и горячительных напитков.

Мало-помалу Виталий начинает выпивать не только на вечеринках, но и дома, в одиночестве.

“Что в этом плохого? Я же просто расслабляюсь”, - успокаивает себя мужчина.

Увы, нередко это стремление перезагрузиться после сложного рабочего дня превращается во вредную привычку. Виталию придется приложить немало усилий, чтобы избавиться от нее.

Павел

Обладатель этого имени довольно часто страдает от низкой самооценки. Только выпив немного “для храбрости”, Павел начинает чувствовать себя крутым и достойным уважения. В состоянии подпития этому мужчине проще завести друзей, подойти к понравившейся девушке и стрельнуть телефончик, отправить резюме на работу мечты…

Довольно скоро Павел становится пленником “зеленого змия”.

Ему настолько не хочется возвращаться к прежнему, привычному себе, что он готов находиться в нетрезвом состоянии постоянно. Астрологи советуют обладателю этого имени поработать над самооценкой комплексно, а не пытаться искусственно в своих и чужих глазах с помощью выпивки.