Будьте осторожнее: почему этими ласковыми словами лучше не называть дочку

Не секрет, что на формирование личности человека огромное влияние оказывает семья. Этот первый социальный институт закладывает характер ребёнка и показывает, как правильно вести себя в обществе. Именно поэтому родителям следует тщательно следить, что именно они говорят своим маленьким детям.

К примеру, взрослым не рекомендуется постоянно называть девочек «принцессами» поскольку такое прозвище в будущем станет причиной чрезмерно завышенной самооценки. Также стоит избегать слова «умница» из-за которого малышка может вырасти перфекционисткой, не способной смириться даже с маленькой ошибкой.

Однако куда большую опасность таят в себе прозвища «неряха» или «плакса». Родители, регулярно использующие эти слова в разговоре со своими дочками, должны помнить, что такие ярлыки носят негативный окрас. И у маленьких девочек могут сформироваться комплексы из-за которых даже в зрелом возрасте они будут замечать в себе только худшие черты.