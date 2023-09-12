Будьте настороже: женщины этих знаков Зодиака могут увести мужчину из семьи

Штамп в паспорте - отнюдь не гарантия того, что супруги проживут вместе долго и счастливо. Астрологи рассказали, представительниц каких знаков постоянно тянет к женатым мужчинам.

Овен

Представительницу огненного знака можно смело назвать роковой женщиной - встреча с ней способна изменить жизнь любого мужчины. А уж в лучшую или худшую сторону - это уж как карта ляжет. Дама-Овен привыкла потакать своим желаниям, поэтому, если в ее хорошенькую голову придет мысль закрутить роман с несвободным парнем, она не станет сопротивляться.

О том, каково придется семье ее несчастной жертвы, уроженка знака вовсе не задумывается.

Она не станет слушать нотации от знакомых, мол, зачем тебе женатый, когда вокруг так много холостых? Женщина-Овен хочет именно этого, и точка! Правда, совсем не факт, что, добившись своего, она не охладеет в “добыче”. Вполне возможно, что спустя время ей станет скучно с ним.

Близнецы

Упорство - качество, свойственное всем представительницам воздушной стихии. Женщина-Близнецы невероятно целеустремленная, особенного когда дело касается романтических взаимоотношений. Нет, она не станет преследовать объект своей страсти по пятам, но приложит все усилия, чтобы тот заметил и не остался равнодушным. Стрелять глазками Близняшка точно умеет на “отлично”.

Подопечная Меркурия любит ставить перед собой сложные цели.

А это значит, что нередко ее выбор падает на мужчину, которого уже связывают узы отношений или брака. Для дамы-Близнецы это своего рода вызов самой себе - получится или нет отбить красавчика у законной второй половинки? А услышав поговорку “На чужом несчастье счастья не построишь”, эта девушка только равнодушно махнет рукой.

Лев

Женщина-Лев вряд ли позволит себе стать частью любовного треугольника, это выше ее королевского достоинства. Произойдет это только в том случае, если подопечная Солнца по-настоящему полюбит человека. Да и то приложит все свои усилия для того, чтобы треугольник распался как можно скорее и она получила своего возлюбленного в законное пользование.

Наличие у мужчины мечты супруги и детей не остановит Львицу.

Она убеждена, что совершает правильный поступок. Ведь с семьей избранника будут ждать серые будни, а с ней - настоящий праздник. Представительница огненного знака упорна и последовательна в достижении своей цели, поэтому ждать, что она отступится от задуманного, не стоит.

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