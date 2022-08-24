Будьте на чеку: эти три знака зодиака рискуют серьезно заболеть в последнюю неделю августа

Порой людям кажется, что их организм работает так же точно, как часы, и перестают уделять должное внимание своему здоровью. Однако следить за своим самочувствием необходимо регулярно, иначе могут возникнут серьезные проблемы. Согласно мнению астрологов, в последнюю неделю августа некоторым знакам зодиака следует быть особенно осторожными - есть риск заболеть.

Овен

В последнюю неделю августа 2022 уроженцам нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию, предупреждают астрологи. Представители этого знака ведут активную жизнь, однако они редко задумываются о том, что их организм нуждается в отдыхе и восстановлении. Постоянно находиться в режиме нон-стоп, как это делают Овны, опасно для здоровья. Небесные светила рекомендуют представителям огненного знака хотя бы на несколько дней отказаться от привычного жесткого графика и выделить себе достаточно времени для отдыха.

В противном случае дело может дойти до больничной койки.

Лев

В августе на смену жарким дням резко приходят дождь и прохлада. Астрологи рекомендуют Львам не игнорировать прогноз погоды и одеваться теплее, когда это необходимо. В обратном случае переохлаждение способно привести к не самым приятным последствиям - небесные светила предупреждают о риске подхватить пневмонию или другие легочные заболевания. Помимо этого, представителям огненного знака рекомендуется соблюдать диету - правильное питание позитивным образом скажется на работе организма и укрепит иммунитет.

Особенно полезными для Львов будут чечевица, апельсины, лимоны - им обязательно нужно включить эти продукты в свой рацион.

Стрелец

Астрологи предупреждают уроженцев огненного знака о возможных проблемах с самочувствием. Чтобы избежать их, или, по крайней мере, свести к минимуму негативные последствия, Стрельцам необходимо придерживаться простых правил: употреблять в пищу только полезные продукты, активно двигаться, заниматься любимыми видами спорта. В этот период важно уделить побольше внимания здоровью легких, печени и внутренних органов в принципе, а также не злоупотреблять энергетическими напитками - впоследствии организм будет благодарен Стрельцам за заботу о нем.