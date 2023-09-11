Будько воссоединились: известная актриса подогрела слухи о возвращении «Сватов»

Сериал «Сваты» был снят в далеком 2008 году. Семейная комедия стала любимой для миллионов зрителей в странах СНГ. Поклонники с интересом следили за приключениями семей Ковалевых и Будько. Седьмой сезон, вышедший на экраны в 2021 году, стал для проекта последним, однако фанаты все еще надеются на продолжение.

Волну слухов породила публикация в соцсетях Инны Королевой, которая исполнила роль дочери четы Будько. Актриса сфотографировалась со своей экранной мамой Татьяной Кравченко. Королева сопроводила фото загадочной фразой «Без комментариев». Поклонники уверены, что снимок — это намек на выход нового сезона всеми любимых «Сватов».