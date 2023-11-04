Будько не из захолустья: где на самом деле находятся Кучугуры из «Сватов»

Неугомонные Будько в одном из самых известных российских сериалов порой ведут себя так, словно являются выходцами из деревенского захолустья. Даже название поселка, откуда родом шумные Ванька и Валюха, звучит не слишком претенциозно. Но есть подвох.

Оказывается, Кучугуры вовсе не богом забытая деревенька. На самом деле на карте России населенных пунктов с таким названием немало. Но есть три самых крупных. Один из них находится в Воронежской области, другой — в Белгородской. И самый крупный — в Краснодарском крае, в Темрюкском районе.

Вероятнее всего, Будько как раз из последнего. На это указывают южный ландшафт и характерный говор героев. Так вот краснодарские Кучугуры — это не захолустье. Поселок расположен близ Крымского моста, основан в 1926 году (в Великую Отечественную войну был полностью разрушен и отстроен с нуля заново), имеет довольно развитую инфраструктуру и совсем не похож на богом забытое глухое село. Так что Валюха и ее муж вовсе не деревенщины, они чуть ли не столичные жители, хоть и ведут себя большую часть времени иначе.