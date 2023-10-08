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Будина хотела его усыновить, но передумала: как сложилась судьба мальчика из детдома (фото)

8 октября 2023 16:45
Будина хотела его усыновить, но передумала: как сложилась судьба мальчика из детдома (фото)

Звезд с неба парень не хватает.

В 2006 году Ольга Будина пережила тяжелый развод с бизнесменом Александром Наумовым. Оставшись на руках с маленьких ребенком, актриса переосмыслила свою жизнь. Поправив дела, звезда стала помогать другим. Тремя годами позже Будина увидела в детдоме мальчика Сашу и даже хотела его усыновить, но сирота так и не смог вписаться в семью.

Есть несколько версий произошедшего. Сама звезда «Таежного романа» признается, что действительно хотела, чтобы Саша стал ее сыном, однако отношения с взрослеющим детдомовцем так и не сложились.

Повзрослев, парень не стал получать высшее образование в столице, а вернулся в родную Адыгею.

Сегодня бывшему подопечному известной артистки 27 лет. Молодой человек работает рубщиком мяса и ездит на вахту на Север. Александр снимает комнату вместе с другом, но однажды мечтает жениться и обзавестись собственной семьей.

Будина хотела его усыновить, но передумала: как сложилась судьба мальчика из детдома (фото)
Фото: кадры из шоу «Секрет на миллион» (2016-2023)
Алла Новикова
Алла Новикова
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