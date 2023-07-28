Будете в шоке: время изменило Кузю из «Универа» до неузнаваемости (фото)

Виталий Гогунский так и не смог избавиться от образа Кузи из сериала «Универ». Попытки актера примерить новое амплуа успехом не увенчались, а потому он принял решение о возвращении к съемкам ситкома.

Артист согласился снова стать Кузей в проекте «Универ. 13 лет спустя». Поклонники долго ждали этого события, но им стоит быть готовыми к большим переменам. Время изменило персонажа Гогунского до неузнаваемости.

Актер уже поделился с фанатами некоторыми подробностями. Например, он рассказал, что предстанет на экранах в образе «пельменного короля». И поспешил уточнить, что новый сценарий невероятно смешной, поэтому проект обещает получиться удачным.

В то же время Гогунский не стал скрывать волнения и неуверенности в собственных силах. Он отметил, что уже 11 лет не снимался в «Универе», но тем не менее надеется, что съемки пройдут гладко.