Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Будете в шоке: время изменило Кузю из «Универа» до неузнаваемости (фото)

Будете в шоке: время изменило Кузю из «Универа» до неузнаваемости (фото)

28 июля 2023 18:45
Будете в шоке: время изменило Кузю из «Универа» до неузнаваемости (фото)

Поклонники давно ждали этого события.

Виталий Гогунский так и не смог избавиться от образа Кузи из сериала «Универ». Попытки актера примерить новое амплуа успехом не увенчались, а потому он принял решение о возвращении к съемкам ситкома.

Артист согласился снова стать Кузей в проекте «Универ. 13 лет спустя». Поклонники долго ждали этого события, но им стоит быть готовыми к большим переменам. Время изменило персонажа Гогунского до неузнаваемости.

Актер уже поделился с фанатами некоторыми подробностями. Например, он рассказал, что предстанет на экранах в образе «пельменного короля». И поспешил уточнить, что новый сценарий невероятно смешной, поэтому проект обещает получиться удачным.

В то же время Гогунский не стал скрывать волнения и неуверенности в собственных силах. Он отметил, что уже 11 лет не снимался в «Универе», но тем не менее надеется, что съемки пройдут гладко.

«Я в предвкушении», — признался Кузя.

Будете в шоке: время изменило Кузю из «Универа» до неузнаваемости (фото)
Фото: Кадр из сериала "Универ" 2008–2011 , соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше