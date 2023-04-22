Будете в шоке, увидев самую дорогую школу Израиля, где учатся дети Пугачевой

После многочисленных путешествий Алла Пугачева вместе с семьей решила обосноваться в Израиле. Знаменитость живет в пригороде Тель-Авива и уже отдали своих детей в местную школу, но их выбор шокировал многих поклонников.

Дело в том, что Гарри и Лиза ходят в учебное заведение King Solomon school, которое считается одним из самых элитных во всей стране. За каждый месяц учебы необходимо заплатить 135 тысяч рублей, то есть в год за одного только ребенка артистка платит 1 миллион 625 тысяч.

При этом самое обучение, как уверены пользователи Сети, не стоит таких больших денег. По данным «Комсомольской правды », занятия проходят в массивном бетонном здании, в котором практически нет окон. В каждой классе всего 15 учащихся, а уроки начинаются в 8 утра и заканчиваются в 15:00. И за это время ученики питаются два раза. После окончания школы ученики получают диплом международного бакалавриата, с которым можно поступить во многие вузы мира.

Многочисленные фанаты с удивлением отреагировали на решение артистки. Многие признались, что не понимают, зачем отдавать детей в дорогую школу, ведь образование в Израиле в целом славится своим качеством.