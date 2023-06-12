Будете в шоке: какой вырастет девочка с дудочкой из «Усатого няня», предположить было нельзя

Милые бармалейчики из комедии «Усатый нянь» влюбили в себя многих советских зрителей. И это неудивительно, ведь в поисках юных актеров, идеально подходящих на роль, ассистенты режиссера посетили множество детских садов и школ. А к некоторым малышам они подходили даже на улице или в общественном транспорте. Ребята были плохо знакомы с искусством лицедейства, поэтому не все решились и дальше сниматься в кино.

Так произошло и с Мариной Торчинской. В фильме она сыграла забавную девочку с дудочкой и смотрелась весьма органично в кадре. Однако начинающая артистка больше не появлялась на больших экранах. Красавица стала домохозяйкой и многодетной матерью.

За это время она успела сильно измениться и теперь совсем не похожа на ту милую малышку из любимого всеми кинохита. У Марины пышная темная шевелюра, пухлые губы и выразительные густые брови. С такой яркой внешностью она без труда бы построила успешную актерскую карьеру.