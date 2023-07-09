Будете в шоке: Дениза Хекилаева из «Голос. Дети» изменилась так, что не узнать

Дениза Хекилаева прославилась на всю страну во время участия в четвертом сезоне телепроекта «Голос. Дети». Девочка из Кабардино-Балкарии поразила жюри на прослушиваниях, исполнив песню Меладзе «Вера». Именно Валерий Меладзе стал наставником юной певицы на шоу.

Дениза смогла дойти до суперфинала, и многие зрители были уверены — именно она больше всех достойна стать победительницей этого сезона. Но маленькая певица получила только второе место, уступив не менее голосистой Елизавете Качурак.

Неудача не уменьшила желания девочки заниматься музыкой. Она стала выступать под псевдонимом DENIZA и поступила в «Гнесинку». Сегодня певице уже 16 лет, она продолжает обучение и часто выступает в Кабардино-Балкарии. Девушка живет на два города, Москву и Нальчик.

За прошедшие годы она сильно изменилась — из маленькой девочки с мощным голосом Дениза превратилась в почти уже взрослую артистку, но осталась такой же красивой и талантливой. В свои 16 лет певица выглядит существенно старше — ей запросто можно дать не меньше 25-ти.