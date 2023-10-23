Будете удивлены: звезду «Пса» в «Великолепном веке» распознали только преданные фанаты

Михаил Жонин известен массовому зрителю по детективному сериалу «Пес». В проекте он исполнил роль полицейского Игоря Гнездилова, став настоящей звездой. При этом мало кто догадывался, что занимается артист еще и дубляжем иностранных фильмов и сериалов.

Так, именно он подарил голос Сулейману Великолепному в сериале «Роксолана. Великолепный век». Во всех эпизодах проекта легендарный правитель Османской империи говорит голосом Жонина. И дубляж, как уверяют зрители, лишь помогает раскрыть харизму героя.

Помимо этого, Жонин озвучивал и другие знаменитые иностранные фильмы, но отдавал свое предпочтение Голливуду. Например, Брюс Уиллис в «Петле времени» и «Подставе», а также Джереми Айронс в «Пределе риска» говорили его голосом. И лишь самым внимательным поклонникам удается узнать знакомый тембр Игоря Гнездилова в таких популярных проектах.