Расхохочетесь, увидев школьное фото Лазарева: присмотритесь к лицу

Сергей Лазарев не всегда был мачо и секс-символом. В Сети есть редкое архивное фото популярного артиста, на котором его не узнать.

Музыкант учился в московской школе № 1061. Когда певец стал популярным, в учебном заведении создали посвященный ему музей. Тем временем исполнитель не скрывает: учеником он был далеко не идеальным.

Будущей звезде гораздо больше нравилось посещать занятия в музыкальных ансамблях, нежели бывать на обычных уроках. С самого детства Лазарев активно выступал, а потому прилежной учебой интересовался мало.

На просторах Интернета есть забавная фотография, на которой артист предстал перед поклонниками учеником младших классов. Глядя на этот снимок, трудно не рассмеяться.

Лазарев держит в руках тяжелый портфель, а на его лице читаются сильные эмоции. Знаменитость буквально перекосило — то ли от тяжести ноши, то ли от груза на душе из-за того, что вот-вот прозвенит очередной звонок и придется снова садиться за парту.