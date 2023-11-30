Будете смеяться: салат «Селедка под шубой» назвали так по неочевидной причине

Салат «Селедка под шубой» не теряет своей популярности уже несколько десятков лет. Необычное сочетание продуктов и яркий внешний вид делают его главным блюдом на праздничных столах. При этом далеко не все любители гастрономии догадываются, как появилось это блюдо.

Согласно легенде, в России «Селедку под шубой» придумал хозяин московского ресторана Анастас Богомилов в самом начале 20-го века. В его заведении посетители часто дрались, обсуждая политику, и он решил создать рецепт, который объединял бы всех.

По его задумке, селедка символизировала пролетариат, свекла — Красную армию, другие овощи — крестьян, а майонез, который был диковинкой, намекал на буржуазию. «Шуба» же на самом деле была сокращением: «шовинизму и упадку — бойкот и анафема».

Однако ни одному историку так и не удалось подтвердить эту легенду. По официальной же версии, салат перекочевал в российскую кухню от скандинавских соседей и появился в стране еще до прихода советской власти.