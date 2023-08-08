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Будете смеяться: Раневская назвала единственное условие, при котором женщина не изменяет

8 августа 2023 08:00
Будете смеяться: Раневская назвала единственное условие, при котором женщина не изменяет

Актриса расставила все точки над «i».

Фаина Раневская оставила после себя не только яркие роли в кино. Артистка поражала публику своими мудрыми высказываниями, которые никогда не утратят своей актуальности.

Звезда советского кинематографа смотрела на жизнь и на людей не так, как все. Актриса не раз рассуждала на тему дружбы и любви. Многое говорила она и об особенностях мужчин и женщин.

Противоположному полу всегда немало доставалось от Раневской. Но и прекрасных дам Фаина Георгиевна не щадила. Например, однажды она, недолго думая, назвала единственное условие, при котором женщина не станет изменять своему возлюбленному.

Артистку спросили, блондинки или брюнетки больше верны в отношениях. Но знаменитость не стала выбирать из двух предложенных вариантов и назвала свой. Раневская заявила, что не изменяют своим партнерам только седые женщины, чем заставила окружающих схватиться за животы от смеха.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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