Будете смеяться, когда услышите: вот как иностранцы озвучили «Машу и Медведя»

Сегодня невероятная история успеха «Маши и Медведя» вдохновляет и мотивирует всех российских мультипликаторов. И им действительно есть чему поучиться у создателей всемирно популярного сериала.

Легкая история о веселой хулиганке и о серьезном мишке покорила сердца не только детей, но и взрослых, уставших от однотипных диснеевских картин. Хотя сюжет и развязка почти в каждой серии были весьма предсказуемы, зрители продолжали с интересом наблюдать за жизнерадостной малышкой, вечно досаждающей царю леса.

В итоге суммарное количество просмотров этого мультфильма на YouTube составило более 31 миллиарда. А герои анимационного сериала говорили на 39 языках, в том числе и на китайском. Однако у зрителей из России эта озвучка вызывает лишь смех, поскольку Маша разговаривает весьма странно. Некоторым даже может показаться, что вот-вот в кадре появится Джеки Чан.