Будете смеяться до истерики: вот что ждали французы от советских «Трех мушкетеров»

Фильм «Три мушкетера» пользуется заслуженной любовью российских зрителей. Но что насчет родины Александра Дюма, Франции? На французских зрителей картина произвела неоднозначное впечатление. Самого ожидаемого они в работе Юнгвальд-Хилькевича так и не увидели.

Прежде всего «Трех мушкетеров» воспринимают за границей не просто как фильм, а как телемюзикл из-за обилия песен. Потому кроме песен французы ожидали еще и хорошую хореографию. Увы, зажигательных танцев от Д’Артаньяна они так и не увидели.

Сами песни зрителям Франции пришлись по вкусу, а характеры персонажей они признали полностью соответствующими оригиналу. А вот чего в «Трех мушкетерах» не было, так это советской пропаганды.

Западные зрители всерьез ожидали, что картина будет наполнена лозунгами об объединении пролетариев всех стран, но услышали только классическое «Один за всех — и все за одного!».