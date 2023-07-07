Будете смеяться до истерики: эти «русские» имена обожают иностранцы

Иностранные режиссеры и писатели нередко вплетают в сюжеты русских героев. Имена, которые творцы дают этим персонажам, у россиян могут вызвать только приступ истерического смеха.

Так, в триллере «Номер 44» с Томом Харди есть персонаж с устрашающей кличкой Фраера — ударение на букву «е». Но еще более любопытно другое имя — Владимир Козлович Каплер. В отчестве ударение падает на первый слог, что звучит особенно специфично.

В книге Томаса Манна «Волшебная гора» тоже не обошлось без подобных финтов. Сюжет разворачивается в санатории, который расположен в Альпах. Одной из посетительниц была русская дама по имени Клавдия Шоша.

Американский писатель Филипп Дик вообще обожал словесное хулиганство. Так, «жертвами» его неуемной фантазии стали два выдуманных советских гражданина с фамилиями Харенжанный и Папонович — с ударением на втором слоге.

Автор романов про Джеймса Бонда Ян Флеминг не раз включал в сюжеты русских персонажей. Одним из них стал руководитель контрразведки с суровой фамилией Грубозабойщиков. Также у Флеминга встречается русская шпионка... Кара Ягода.