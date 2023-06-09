Будете смеяться до икоты: достаточно перевести названия культовых групп

Частенько мы даже не задумываемся, как переводится название той или иной группы. И уж тем более, если группа любимая, а песни уже просто заслушаны. И совершенно напрасно, ведь названия групп в переводе на русский язык способны вызвать в лучшем случае удивление, а порой так и вовсе гомерический хохот. Давайте вспомним названия нескольких культовых музыкальных коллективов и узнаем, как они переводятся.

Например, легенда западной музыки Ace of Bace имеет сразу несколько переводов — «козырной туз» и «боссы подвалов». С первым переводом все более-менее понятно и звучит круто. Но второй заставляет сильно задуматься. Оказалось, что все довольно просто. Просто первые свои репетиции ребята проводили именно в подвалах. И решили таким образом увековечить память об этом.

Есть вопросы и к названию группы Arctic Monkeys, которое переводится как «арктические мартышки». После того, как пройдет первый приступ смеха и прекращаешь думать, откуда же мартышки на севере, начинаешь задумываться, что вложили музыканты в название. По одной версии, такое название придумал один из участников еще в детстве, а по второй — ребята намекают, что родом они из северной глубинки Англии.

Еще одно странное название у любимой многими группы Limp Bizkit. Это переводится дословно, как «печенье, которое размякло». На самом деле фраза — очень тонкая самоирония. Ребята не думали, что их творчество может быть чем-то серьезным и крутым и дали группе название, которое по идее должно оттолкнуть слушателей.