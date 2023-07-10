Будете шокированы: в неизлечимую болезнь красавицы-модели верится с трудом

Сегодня мир модельного бизнеса становится все более гибким. Добиться успеха может даже та девушка, которую 20 лет назад «отбраковали» бы без раздумий.

Так, россиянка Анастасия Аброскина стала одной из первых моделей с ДЦП в мире. Для 2008 года это было неслыханно. Девушка втайне от родителей зарегистрировалась на сайте моделей, где разместила свои фотографии. Затем Анастасия начала активно ходить на кастинги. Кто-то ей отказывал уже с порога, другие же, наоборот, были заинтересованы в таком эксперименте. Со временем девушка стала востребованной моделью не только на родине, но и за рубежом.

Глядя на Аброскину, трудно поверить, что она страдает от ДЦП. На многих фотографиях она ничем не отличается от обыкновенных людей, а уж силе воли этой красавицы позавидует любой.

Анастасия от природы обладает боевым характером, который и помог ей достичь таких успехов. До модельного бизнеса она занималась конным спортом и даже стала шестикратной чемпионкой России по паралимпийской конной выездке. Сегодня Аброскина продолжает модельную карьеру. Она замужем и воспитывает двоих детей, которые родились абсолютно здоровыми.