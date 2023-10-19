Будете поражены: даже советские люди не видели этот клип Фрейндлих (видео)
Могла стать знаменитой певицей.
Алиса Фрейндлих заслужила право называться гениальной актрисой. Но многие не знают, что изначально она мечтала вовсе не о драматическом искусстве. Звезда кино и театра вполне могла покорить отечественную эстраду.
В юности Мымра из «Служебного романа» хотела выступать в жанре оперы. От этого ее отговорил отец. Он внушил дочери, что с ее скромными параметрами успеха на этом поприще не добиться.
Однако со временем Фрейндлих не утратила любви к пению. Уже будучи востребованной среди режиссеров, она находила время записывать песни и даже снимать клипы. Например, в 1984 году артистка выпустила видео на композицию «Весна идет».
Сегодня увидеть ролик можно в Сети. И те, кто его посмотрел, неизменно остаются в восторге, отмечая, что у знаменитости есть и слух, и голос.
«Вижу впервые, получила массу удовольствия», «Алиса Бруновна великолепна!», «Если бы хотя бы у половины тех, кто сейчас „поет“, ее слух и голос был», — пишут интернет-пользователи.