Запасайтесь платочками: 10 самых душераздирающих смертей в кино, от которых слезы льются непроизвольно

Кино — это не только красивые кадры, героические подвиги и счастливые концовки. Иногда фильмы заставляют даже самых стойких плакать навзрыд. В истории кинематографа есть куча моментов, когда смерть на экране бьет прямо в сердце. И вы сидите, проклинаете сценаристов и думаете: «Ну, зачем вы это сделали?!».

Мазохистов, которые любят поесть отборного «стекла» хватает. Именно для них эта подборка, основанная на мнении пользователей Reddit. И осторожно: будут спойлеры.

Джон Коффи — «Зеленая миля»

Джон Коффи, исполненный Майклом Кларком Дунканом, — гигант с детской душой и добрым сердцем, обвиненный в преступлении, которого он не совершал. Его казнь на электрическом стуле, несмотря на невиновность, оставляет зрителей с чувством глубокой несправедливости и невыносимой печали.

Бруно и Шмуль — «Мальчик в полосатой пижаме»

Два мальчика, Бруно и Шмуль, становятся друзьями, несмотря на все различия. Их трагическая смерть в концлагере — это мощное, почти удушающее напоминание о том, до чего может довести человеческая жестокость. Сдержать слезы просто невозможно.

Тайлер — «Помни меня»

Тайлер, сыгранный Робертом Паттинсоном, переживает личные трагедии и, наконец, находит любовь. Но счастье оказывается хрупким: его жизнь внезапно обрывается, оставляя зрителя с ощущением несправедливости и горькой боли. Когда все складывалось идеально, фильм бьет прямо под дых таким неожиданным финалом.

Леон — «Леон»

Леон, профессиональный киллер с железной хваткой, вдруг открывает в себе человечность благодаря встрече с молодой Матильдой. Его смерть — результат самопожертвования ради ее спасения — вынуждает плакать. Зрителям здесь не стоит рассчитывать на возможность посмотреть классический боевик с попкорном — можно подавиться.

Северус Снейп — «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»

Снейп, сыгранный Аланом Рикманом, оказывается сложной фигурой: жесткий и неприветливый учитель, но благородный. Его смерть раскрывает всю глубину персонажа: он погибает, защищая мир волшебников, и одновременно открывает Гарри страшную правду о прошлом. Эмоции зашкаливают — горечь и уважение смешиваются в клубок неподдельных чувств.

Хатико — «Хатико: Самый верный друг»

История верности до последнего вдоха. Хатико ждал своего хозяина каждое утро и вечер, пока годы не превратились в десятилетия, и, наконец, покинул этот мир, оставаясь навсегда преданным. Даже если вы обычно не любите слезливые фильмы про животных — здесь невозможно остаться равнодушным.

Ирвин Уэйд — «Спасти рядового Райана»

Смерть Ирвина Уэйда в эпическом хаосе Второй мировой войны — это эмоциональный удар. Его героизм и человечность в смертельной битве вызывают гордость. Он посвящает себя спасению других на поле боя. Его смерть особенно болезненна, потому что он сам понимает, что минуты его сочтены.

Билли — «Мгла»

Сцена, которая выворачивает душу: главный герой Дэвид принимает мучительное решение. Он убивает всех выживших, включая своего сына, чтобы их не ждал худший исход в руках монстров. А когда после этого появляется спасение, горький ужас того, что случилось, просто убивает.

Элли — «Вверх»

Элли, жена Карла, умирает в начале фильма, оставив его в одиночестве с пустым домом, несбывшимися мечтами и разбитым сердцем. Ее смерть становится движущей силой для всех приключений Карла, и зритель невольно вспоминает собственные утраты. Слезы сами собой текут.

Гвидо — «Жизнь прекрасна»

Гвидо, отец, отправляется в концлагерь вместе с сыном и делает все, чтобы защитить его от ужасов происходящего, убеждая, что все — всего лишь игра. Даже на смерть он идет клоунской походкой, чтобы подбодрить сына и не дать ему выдать себя. Эта невероятная смелость и любовь делают финал фильма невероятно трогательным.

Ранее мы писали: У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя