Будете кусать локти: на фото 55-летней Кабо в купальнике лучше не смотреть

Ольга Кабо еще на заре своей карьеры получила статус советского секс-символа. А все из-за съемок в провокационной картине «Комедия о Лисистрате», где она предстала обнаженной. С тех пор актриса предпочитала выбирать фильмы с более скромным сюжетом. Зато в соцсетях она иногда радует поклонников демонстрацией собственной фигуры.

Так, на свежем снимке 55-летняя Кабо предстала в купальнике. Она устроила фотосессию во время морской прогулки на яхте. Слитная модель купальника с ярким растительным орнаментом удачно подчеркнула пышные формы и тонкую талию актрисы, а еще не скрыла ее длинных ног. Фолловеры остались в восхищении от звезды, которая вот-вот станет пенсионеркой.

«Фигура суперкрасивая», «У вас идеальные ноги», «Шикарная женщина!», «Фигура обалденная, ноги длинные и красивые», «Вы в великолепной форме», — написали комментаторы.

Кабо не скрывает, что много времени уделяет поддержанию фигуры в тонусе. Она часто посещает сеансы массажей, следит за питанием и не избегает физической активности.