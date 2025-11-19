Меню
«Будете изнывать от нетерпения»: первые отзывы уже намекают — у «Злой: Часть 2» сильная сторона всего одна, и это не сценарий

19 ноября 2025 15:42
Продолжение может не оправдать ожиданий.

До премьеры «Злой: Часть 2» остаются считанные дни — фильм выходит в прокат 21 ноября. Эмбарго на рецензии уже снято, а значит, можно судить о том, как критики приняли вторую часть громкой дилогии Джона Чу. И, похоже, сиквел вызвал заметно более противоречивую реакцию, чем его нашумевший предшественник.

На Rotten Tomatoes у фильма 72% свежести, на Metacritic картина получила 61 балл, что говорит: профессиональные критики настроены не слишком позитивно, хотя публика все равно готовится покупать билеты. Разница между реакцией прессы и зрителей нередко отличается.

Хвалят только актеров

Кинокритики сходятся в одном: актерские работы — сильнейшая сторона фильма. Эльфаба в исполнении Синтии Эриво и Глинда, которую играет Ариана Гранде, вытягивают практически любую сцену и превращают мюзикл в настоящий дуэльный поединок вокала и эмоций.

Их появление на экране — главный аргумент в пользу того, что каст был подобран идеально. Журналисты отмечают и визуальный размах — Оз стал еще ярче, динамичнее и живописнее, чем в первой части, а магические сцены выглядят как полноценные бродвейские номера, только с голливудским бюджетом.

Дальше начинаются расхождения. Многим не хватило цельности — сценарий называют «сумбурным» и менее выверенным, чем в первой части «Злой». Некоторые сцены будто топчутся на месте, а развитие истории — слишком спокойное и растянутое.

Критики также заметили странный музыкальный дисбаланс: почти все самые яркие песни расположены в первой половине фильма, оставляя второй акт чуть более «блеклым» по сравнению с размахом, к которому зритель успевает привыкнуть.

При этом даже журналисты, которые ругали фильм, признают: как полноценная адаптация культового бродвейского мюзикла, дилогия в целом получилась мощной. Один из самых жестких отзывов от The Telegraph (20/100) звучит резко, но остается скорее исключением.

Вы будете изнывать от нетерпения, желая услышать нечто комичное, эпичное, или что-то такое, что придаст всему этому шоу хоть какой-то смысл.

Большинство все-таки отмечает, что «Злая: Часть 2» будет настоящим подарком для поклонников оригинального мюзикла, ведь вторая часть куда ближе по духу именно к театру, а не к кино.

Сиквел не превзошел оригинал — однако вместе эти две ленты получились отличной адаптацией одного из лучших мюзиклов всех времен, а это непростая задача.

Первая часть собрала огромную волну обсуждений, стала вирусной в соцсетях и привлекла в кинотеатры публику, далекую от бродвея. У сиквела тот же эффект: смешанные рецензии прессы вряд ли остановят толпы фанатов, которые ждали продолжения истории Эльфабы и Глинды больше года.

И, как это часто бывает, решающее слово скажет не критика, а публика, которая заранее дает фильму почти идеальные оценки.

Фото: Legion-Media, Кадры из фильма «Злая: Часть 2» (2025)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
