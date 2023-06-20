Будете идти мимо сына Плющенко от первого брака, подумаете, что это и есть фигурист (свежее фото)

Евгений Плющенко воспитывает с Яной Рудковской двоих детей, которых регулярно показывает поклонникам. Но у спортсмена есть еще один наследник — Егор. Юноша ведет непубличный образ жизни и редко появляется в социальных сетях знаменитого отца. И вот впервые за долгое время он показался интернет-пользователям.

Олимпийский чемпион опубликовал свежий снимок наследника от первого брака с Марией Ермак не просто так. Егору исполнилось 17 лет. Спортсмен поздравил именинника и сделал с ним совместное фото. Увидев этот кадр, фолловеры знаменитости были шокированы. Отец и сын так сильно похожи, что их легко спутать друг с другом.