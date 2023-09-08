Будете хохотать, узнав, за что Крамарова чуть не посадили в тюрьму: сейчас такое сложно представить

Савелий Крамаров нажил себе проблем безобидным занятием. Актер едва не распрощался со своей свободой, желая избавиться от того, что когда-то было ему дорого.

В молодости артист коллекционировал старинные иконы. Их он собирал, выменивая за бесценок во время поездок по Золотому кольцу. Но пришло время, когда знаменитости пришлось пожалеть о своих приобретениях.

С возрастом любимцу публики стали интересны его корни. Крамаров проникся идеями иудаизма, начал посещать синаногу, а от православных икон решил избавиться. Их он частями продавал за границу, пока не попался.

Сегодня такое невозможно представить, но тогда звезду «Джентльменов удачи» задержали как опасного преступника. Несколько суток контрабандист вместе со своим напарником провел в КПЗ. И вряд ли бы вышел оттуда как ни в чем не бывало, но помогли связи.