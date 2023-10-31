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Будете громко хохотать: как снимали самую сексуальную сцену советского кино

31 октября 2023 18:45
Будете громко хохотать: как снимали самую сексуальную сцену советского кино

Актриса была в ужасе.

Фильм «Интердевочка» о жизни женщин легкого поведения не мог обойтись без постельных сцен. Главную героиню сыграла Елена Яковлева. Еще перед началом съемок она поставила режиссеру условие — никакой обнаженки и пошлости в кадре.

Вот почему перед началом работы над провокационным эпизодом Петр Тодоровский встал перед непростой задачей. Нужно было изобразить близость, но при этом не показать ничего лишнего. Результат зрители могут увидеть на экране, но никто из них и понятия не имеет о том, что творилось на съемочной площадке.

У команды проекта возникла идея снимать блондинку крупным планом. Предварительно ее лицо намазали вазелином. Актриса легла на кровать, к которой привязали бревно. Тодоровский, второй постановщик и оператор раскачивали его, пытаясь имитировать тем самым бурную страсть.

Артистке же осталось только использовать нужную мимику для точной передачи режиссерского замысла. После этого звезда пообещала сама себе, что никогда больше не будет участвовать в подобного рода авантюрах.

Фото: Кадр из фильма «Интердевочка» (1989)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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