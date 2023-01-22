Будете болеть сильнее других: трем знакам Зодиака сообщили печальные новости

На наше здоровье оказывает воздействие множество факторов - от генетики до режима сна. Тем не менее специалисты в сфере эзотерики убеждены, что причины хорошего самочувствия кроются не только в наследственности и здоровом образе жизни. Астрологи назвали три знака зодиака, наделенных слабым иммунитетом. Именно они чаще всего страдают от различных болезней.

Рак

Представители водного знака чаще всего подвержены генетическим заболеваниям, передающимся по наследству от мам и пап, бабушек и дедушек. Особенно пристально Раку необходимо следить за работой сердечно-сосудистой системы, ведь, по статистике, самыми распространенными причинами смерти становятся инфаркт и инсульт. Кроме того, ахиллесовой пятой уроженцев этого знака становится зрение - им необходимо тщательно его беречь.

Помимо всего вышеперечисленного, Ракам важно поддерживать в норме эмоциональный фон.

Из-за стресса и перегрузок этот знак рискует впасть в депрессию, что чревато негативными последствиями для всего организма.

Лев

От природы Львы наделены достаточно крепким иммунитетом. Однако из-за того, что этот знак не считает нужным о себе заботиться, его здоровье может резко дать крен. Чаще всего причиной для плохого самочувствия становятся постоянные перегрузки организма. Представители огненного знака - настоящие трудоголики, которые могут целый день пропадать в офисе, а вечером отправиться на вечеринку, - чтобы развеяться.

Даже если в глубине души Лев хочет домой и спать, он все равно выберет тусовки для поддержания статуса.

В конечном результате у знака страдают сердце, позвоночник и кости. Кроме того, они часто становятся жертвами несчастных случаев.

Рыбы

Самым слабым здоровьем в гороскопе наделены Рыбы. Уроженцы водного знака с самого детства подвержены простудным заболеваниям, у них наблюдаются проблемы с легкими, почками, лимфатической системой. По мере взросления все эти заболевания начинают тревожить Рыбок еще больше. Кроме того, представители этого знаки часто подвержены всевозможным пагубным привычкам. Алкоголизм, наркомания, игромания - вот только несколько видов зависимости, от которых могут страдать Рыбки.