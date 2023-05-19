«Будет третий»: слухи о пополнении в семье 83-летнего Виторгана уже не кажутся шуткой

83-летний Эммануил Виторган души не чает в своих маленьких дочерях. Актер часто публикует семейные фотографии и видео, на которых хвастается очаровательными Этель и Кларой. Поклонники нарадоваться не могут за своего кумира – благодаря деткам артист словно помолодел на десятки лет. Многие не сомневаются: скоро супруги захотят вновь стать родителями. Тем более благодаря современной медицине и не такое возможно.

Масло в огонь решила подлить Ирина Млодик. Она обнародовала таинственный пост от лица избранника.

«Друзья, пожелайте нам ни пуха ни пера. Ничего не спрашивайте. Ирина», — написала жена звезды.

Некоторые фанаты решили, что с Виторганом что-то случилось. Но абсолютное большинство уверено: пара готовится к пополнению. Вполне возможно, что возлюбленные решили обратиться к суррогатной матери, чтобы их семья стала еще больше.