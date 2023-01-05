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Будет сниться в кошмарах: как выглядит возлюбленная самого богатого человека в мире (фото)

5 января 2023 18:00
Будет сниться в кошмарах: как выглядит возлюбленная самого богатого человека в мире (фото)

Джефф Безос удивил своим выбором.

Когда в 2018 году мультимиллиардер Джефф Безос объявил о разводе с супругой после 25 лет брака, никто в мире не сомневался, что он вскоре свяжет жизнь с юной красоткой. Но самый богатый человек в мире удивил своим выбором. Оказалось, что новая пассия бизнесмена — светская дива и журналистка Лорен Санчес — была практически его ровесницей.

Но ее внешность вызвала вопросы у пользователей соцсетей. 52-летняя Санчес, по всей видимости, решила соответствовать статусу кавалера и начала омолаживаться подручными средствами. На ее лице невооруженным глазом теперь заметны следы многочисленных косметологических процедур, уколов красоты и пластических операций. Губы женщины кажутся неестественно большими, а скулы — искусственно заостренными. Кроме того, при взгляде на Лорен создается ощущение перетянутости кожи, из-за которой симметрия лица нарушена.

Будет сниться в кошмарах: как выглядит возлюбленная самого богатого человека в мире (фото)

«Перебор», «Такая женщина будет в кошмарах сниться», «Если она не остановится, то будет выглядеть еще более жутко», «Очень искусственная, и был бы толк — все равно выглядит не на 20 лет, а на свой возраст», — отметили комментаторы в Сети.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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