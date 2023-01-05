Будет сниться в кошмарах: как выглядит возлюбленная самого богатого человека в мире (фото)

Когда в 2018 году мультимиллиардер Джефф Безос объявил о разводе с супругой после 25 лет брака, никто в мире не сомневался, что он вскоре свяжет жизнь с юной красоткой. Но самый богатый человек в мире удивил своим выбором. Оказалось, что новая пассия бизнесмена — светская дива и журналистка Лорен Санчес — была практически его ровесницей.

Но ее внешность вызвала вопросы у пользователей соцсетей. 52-летняя Санчес, по всей видимости, решила соответствовать статусу кавалера и начала омолаживаться подручными средствами. На ее лице невооруженным глазом теперь заметны следы многочисленных косметологических процедур, уколов красоты и пластических операций. Губы женщины кажутся неестественно большими, а скулы — искусственно заостренными. Кроме того, при взгляде на Лорен создается ощущение перетянутости кожи, из-за которой симметрия лица нарушена.