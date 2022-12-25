Будет сложно: эти знаки Зодиака ждут серьезные испытания в первой половине января

Наступление нового календарного года всегда ассоциируется с переменами. Люди верят, что последующие двенадцать месяцев будут не похожи на предыдущие, что все проблемы и невзгоды останутся в уходящем году, а впереди ожидают лишь везение и счастье. К сожалению, богиня удачи Фортуна будет благосклонна далеко не ко всем знакам зодиака. Астрологи рассказали, что некоторые представители зодиакального круга уже в первой половине января почувствуют, что для них ветер перемен будет вовсе не благоприятным, а суровым и холодным. Рассказываем, каким знакам с 1 по 15 января 2023 года стоит ожидать неприятностей и серьезных испытаний на прочность.

Скорпион

Представители водного знака в самом начале года столкнутся с финансовыми трудностями. Возможно, на бюджете Скорпиона негативно скажутся денежные траты в предновогодний период, возможно, знак станет жертвой мошенников - так или иначе, придется затянуть пояса. Первые две недели наступившего 2023 года запомнятся представителям этого знака как время испытаний и материальных тягот.

Чтобы поскорее выбраться из финансовой ямы, астрологи рекомендуют Скорпионам заранее отложить часть средств на “черный день” и в случае необходимости заглянуть в заначку.

Стрелец

Темпераментные Стрельцы в первые недели нового года рискуют крепко поссориться со своей второй половинкой. Причин для конфликта может быть множество, порой они даже выеденного яйца не стоят, тем обиднее будет завершить отношения из-за какой-нибудь мелочи. По словам астрологов, чтобы начало года Водяного Черного Кролика не ознаменовалось расставанием, Стрельцам необходимо научиться прислушиваться к своей второй половинке и идти на компромиссы.

Порой этот свободолюбивый и гордый знак забывает о том, что в отношениях участвуют двое, и он тоже должен хотя бы иногда делать шаг навстречу.

Козерог

Как известно, Козероги - большие любители строить планы. Представители земного знака терпеть не могут, когда в их тщательно продуманные дела вмешиваются третьи лица или обстоятельства. Для них это огромный стресс и испытание для нервов. К сожалению, в начале января 2023 все пойдет не так, как задумывал Козерог. Планы разрушатся, словно карточный домик, а уроженцу знака не останется ничего, как наблюдать за крахом своих надежд.