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Будет рад и таким деньгам: Николаев раскрыл размер своей пенсии

2 августа 2022 13:05
Будет рад и таким деньгам: Николаев раскрыл размер своей пенсии

Певец считает выплаты от государства неплохим подспорьем.

62-летний Игорь Николаев признался, что получает достаточно неплохие выплаты от государства как пенсионер. Он раскрыл размер своей пенсии, признавшись, что может претендовать на дополнительные надбавки. По его словам, ему начисляют 20 тысяч рублей в соответствии с трудовым стажем. Кроме того, еще 30 тысяч он получает ежемесячно как «народный» артист со столичной пропиской, передает «7 дней».

Артист подчеркнул, что не считает эти выплаты недостаточными. По мнению Николаева, если он останется без постоянных источников доходов, то будет рад и таким деньгам. Он припомнил, что еще в советские времена можно было безбедно жить на крупные отчисления даже с одного написанного хита. Но сейчас этой системы нет, и надеяться приходится только на постоянную работу. Поэтому Николаев на заслуженный отдых пока и не спешит — тем более что сейчас он активно вкладывает средства в воспитание и образование 6-летней дочери Вероники от брака с Юлией Проскуряковой.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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