«Будет провалом»: «Аватар 3» обязан собрать «космическую» сумму, чтобы получить продолжение — даже $1 500 000 000 не хватит

Благо, перед глазами уже есть удачные примеры.

Чтобы «Аватар: Пламя и пепел» не просто окупился, а стал настоящим хитом, ему предстоит покорить поистине головокружительные финансовые высоты. Речь идет о суммах, от которых захватывает дух: даже преодоление планки в миллиард долларов не гарантирует картине зеленый свет в глазах студии.

Сюрпризы из Китая

По подсчетам кинокритика Тамары Ходовой в Telegram, общая стоимость проекта – с учетом производственного ($400–500 млн) и маркетингового ($150–200 млн) бюджетов – составила от 600 до 700 миллионов долларов. Но это лишь стартовая точка: чтобы выйти «в ноль», фильму нужно собрать в мировом прокате около 1,5 млрд долларов.

Почему так много? Дело в схеме распределения доходов:

в США и Канаде студия получает примерно 50 % сборов;

в большинстве стран мира – около 40 %;

в Китае – всего 25 %.

Учитывая, что основная касса «Аватара» традиционно формируется за пределами США (у второй части международные сборы составили 70 %), эти проценты критически важны.

Что значит «успех»?

«Чтобы просто окупиться, фильму нужно собрать в мировом прокате примерно $1.5 миллиарда. Все, что ниже, будет считаться финансовым провалом», – подчеркивает критик.

1,8 млрд долларов – показатель, что франшиза жива и приносит прибыль;

2 млрд долларов и выше – настоящий хит, оправдывающий вложения и гарантирующий выход 4‑й и 5‑й частей.

Ходова настаивает: такие цифры – не амбициозная цель, а жесткая необходимость. Джеймс Кэмерон никогда не экономит на качестве, а сложные спецэффекты (например, сцены с «народом Пепла» в вулканических регионах) только увеличивают затраты.

При этом Disney, судя по всему, делает ставку на «сарафанное радио»: ранние показы для журналистов по всему миру – попытка усилить хайп и подстраховаться на фоне непростого состояния кинопроката.

Но даже самый теплый прием не отменяет главного: «Аватару 3» предстоит совершить почти невозможное, чтобы оправдать ожидания студии.

