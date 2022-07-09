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Будет поставлена точка: названо условие закрытия КВН

9 июля 2022 09:41
Будет поставлена точка: названо условие закрытия КВН

Бывший игрок КВН рассказал о причинах закрытия шоу.

Константин Обухов, бывший игрок команды КВН «Станция Спортивная» рассказал, почему культовую программу могут навсегда закрыть. Юморист считает, что некогда популярное шоу перестало идти в ногу со временем и на плаву его держит только фестиваль в Сочи.

Будет поставлена точка: названо условие закрытия КВН

Обухов говорит, что как только фестиваль закроют, судьба КВН будет решена — программу просто закроют, так как в ней нет притока новых лиц. Однако он уверен, что все нововведения только испортят проект. «Этот поезд под названием КВН невозможно с рельс столкнуть. Он едет очень долго и очень уверенно по своей колее», — говорит Константин в интервью Андрею Пределину.

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Он также добавил, что КВН похож на старое прочное здание, и, несмотря на его недостатки, он будет возвышаться над другими проектами еще какое-то время. Юморист даже сравнил положение программы с законами физики и химии, в которые, по его мнению, нельзя вмешиваться, а Сочинский фестиваль назвал местом силы артистов.

Фото: Legion-Media, кадр из программы, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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