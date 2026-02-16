Будет ли взрослым интересен «GOAT: Мечтай по-крупному»: узнали, есть ли в мульте шутки и пасхалки для зрителей постарше

Рассказываем, стоит ли ждать от новинки такого же вау-эффекта, как от «Зверополиса 2».

Помните, как совсем недавно все толпами шли на «Зверополис 2»? А 10 лет назад – на его приквел и на мульт с похожим названием, но совсем другим сюжетом – «Зверопой»?

Так вот, индустрия мультфильмов про животных, кажется, решила не останавливаться. Недавно в мировой прокат вышел новый анимационный хищник – «GOAT: Мечтай по-крупному» (2026). И туда уже толпами поволокли детей (и себя заодно).

Название, кстати, с двойным дном. GOAT – это не только «козёл» с английского, но и аббревиатура Greatest Of All Time, то есть «величайший всех времён». И да, главный герой тут именно козёл. Маленький, кудрявый и с большой мечтой.

Так вот, в России новинка пока не вышла, но с большой вероятностью вскоре окажется в кино (даже если нет, то выход в цифре никто не отменял). Поэтому многим интересно, стоит ли тратить время на мульт, если ты уже взрослый?

Разбираемся.

О чём там вообще?

Уилл – козлик, который с детства болен баскетболом (или, как это называют в мире зверей, «звероболом»). Он фанатеет от команды «Шипы» и мечтает однажды выйти на их площадку. Проблема: Уилл мелкий, травоядный и в мире, где правят носороги, крокодилы и пантеры, ему вроде бы не место.

Но случается чудо – благодаря вирусному видео Уилл получает шанс попасть в состав любимой команды. Которая, кстати, переживает не лучшие времена.

Игроки настроены скептически, капитан Джетт вообще не рад такому пополнению, а вокруг одни хищники, которые могут случайно отдавить копытца. Короче, классическая история «через тернии к звёздам», но сделано так сочно, что даже предсказуемость не бесит.

А взрослым будет смешно?

Это главный вопрос, когда идёшь на мультик с детьми. Спойлер: тут дела обстоят неплохо, особенно если вы хоть немного шарите в спорте. Авторы реально прошлись по всем баскетбольным фишкам: фанаты, контракты, пресса, драфты, раздевалки, звёздная болезнь – всё это обыграно с юмором и любовью.

Для тех, кто в теме, там целый слой шуток, который дети просто не считают.

Ну и визуал, конечно, радует. Графика яркая, детализированная, персонажей много и все харизматичные. Зверобол, кстати, придуман отлично: это помесь баскетбола с рестлингом, где можно всё, поэтому смотреть игры реально интересно.

Чтобы было понятнее, вот что пишут те, кто уже посмотрел:

«Если "Зверопой" гениально преподнёс мир музыкального шоу-бизнеса, то "GOAT" делает всё то же самое с баскетболом. Я фанат, и я в дичайшем восторге! Тут обыграны сотни фишек вокруг спорта: матчи, стадионы, болельщики, пресса, контракты. Всё сделано уморительно смешно, особенно для тех, кто в теме»,

«Переживала за Уилла как за родного. Графика шикарная, деталей куча, персонажей много и все разные. Детям от 8 лет идеально – и мотивация, и юмор, и динамика»,

«Отношусь к таким мультфильмам с предубеждением – обычно это простенько и на отвали. Но этот удивил. Там и смысл есть, и нормальный посыл про отношения: в семье, с друзьями, в коллективе. Без тупых оплеух и унизительных шуток. Получилось топ».

Вердикт: если хотите провести вечер без гаджетов, посмеяться и заодно вспомнить, каково это – мечтать по-крупному, смело отправляйтесь в кино, когда новинка выйдет.