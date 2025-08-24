Меню
Будет ли третий сезон «Уэнсдей»? Фанаты еще не досмотрели второй, а Netflix уже дал ответ

24 августа 2025 07:29
Будет ли третий сезон «Уэнсдей»? Фанаты еще не досмотрели второй, а Netflix уже дал ответ

Заодно напомнили, когда ждать оставшуюся часть свежих серий.

6 августа на Netflix состоялась долгожданная премьера второго сезона «Уэнсдэй» — хитового спин-оффа знаменитой «Семейки Аддамс».

Шоу с Дженной Ортегой в главной роли вернулось спустя почти три года после оглушительного успеха первого сезона. При этом финал второй части зрители увидят только 3 сентября.

Однако многие фанаты, едва начав смотреть новые серии, уже задаются вопросом: будет ли третий сезон? Рассказываем, что известно на данный момент.

Будет ли 3 сезон «Уэнсдэй»?

Хорошие новости: третий сезон официально подтвержден. Студия Netflix приняла решение задолго до премьеры второго сезона.

Проект был продлен на третий сезон еще в октябре 2023 года, что стало показателем огромного доверия площадки к проекту и его главной звезде.

Будет ли третий сезон «Уэнсдей»? Фанаты еще не досмотрели второй, а Netflix уже дал ответ

Когда выйдет 3 сезон «Уэнсдэй»?

Съемки третьего сезона пока не начинались. По предварительным данным, работа над новыми сериями стартует в ноябре 2025 года. Учитывая долгий процесс производства, монтажа и добавления сложных визуальных эффектов, ждать премьеры стоит не раньше 2026 года.

Будет ли третий сезон «Уэнсдей»? Фанаты еще не досмотрели второй, а Netflix уже дал ответ

Вывод

Поклонникам мрачной и саркастичной Уэнсдэй Эддамс можно не переживать — история обязательно продолжится. «Зеленый свет» от Netflix уже получен, осталось лишь набраться терпения. А точная дата выхода станет известна ближе к концу съемок.

Ранее мы писали: «Настоящая готика начинается не с ценника»: как одеться в стиле Ортеги в «Уэнсдэй» и не разориться — 3 совета известного дизайнера

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
