Будет ли 4-й сезон у сериала «Джинни и Джорджия»? Судьбу проекта определили еще в 2023-м году

Если уже посмотрели 3-й сезон, стоит узнать, к чему готовиться дальше.

Сериал «Джинни и Джорджия» знакомит зрителей с жизнью молодой матери-одиночки Джорджии и её детей — подростка Джинни и младшего сына Остина. Желая начать жизнь с чистого листа, семья переезжает в небольшой городок, где их ждут не только свежие возможности, но и новые испытания.

Первый сезон шоу, вышедший в 2021 году, быстро завоевал популярность не только в США, но и во многих других странах, включая Россию. Увлекательный сюжет, харизматичные персонажи и смешение драмы с лёгкой иронией нашли отклик у зрителей — 7.7 на Кинопоиске и 7.5 на IMDb это подтверждают.

Успех проекта продолжился: в январе 2023 года состоялась премьера второго сезона, а в июне 2025-го зрители увидели и третью часть. Естественно, поклонники сразу заинтересовались — будет ли шоу продлено на 4-й сезон?

Хорошие новости появились ещё в мае 2023 года: актёры и Netflix официально подтвердили, что сериал получит четвёртый сезон. Причём его съёмки были запланированы параллельно с работой над третьим сезоном, что даёт надежду на скорый выход новых эпизодов.

Однако точная дата релиза пока остаётся загадкой. В 2025 году премьеры, вероятно, уже не будет, но, по некоторым предположениям, четвёртый сезон может выйти зимой 2026 года. Пока остаётся только ждать официальных анонсов и следить за обновлениями.

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