Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Будет ли 4-й сезон у сериала «Джинни и Джорджия»? Судьбу проекта определили еще в 2023-м году

Будет ли 4-й сезон у сериала «Джинни и Джорджия»? Судьбу проекта определили еще в 2023-м году

16 июля 2025 13:46
Будет ли 4-й сезон у сериала «Джинни и Джорджия»? Судьбу проекта определили еще в 2023-м году

Если уже посмотрели 3-й сезон, стоит узнать, к чему готовиться дальше.

Сериал «Джинни и Джорджия» знакомит зрителей с жизнью молодой матери-одиночки Джорджии и её детей — подростка Джинни и младшего сына Остина. Желая начать жизнь с чистого листа, семья переезжает в небольшой городок, где их ждут не только свежие возможности, но и новые испытания.

Первый сезон шоу, вышедший в 2021 году, быстро завоевал популярность не только в США, но и во многих других странах, включая Россию. Увлекательный сюжет, харизматичные персонажи и смешение драмы с лёгкой иронией нашли отклик у зрителей — 7.7 на Кинопоиске и 7.5 на IMDb это подтверждают.

Успех проекта продолжился: в январе 2023 года состоялась премьера второго сезона, а в июне 2025-го зрители увидели и третью часть. Естественно, поклонники сразу заинтересовались — будет ли шоу продлено на 4-й сезон?

Будет ли 4-й сезон у сериала «Джинни и Джорджия»? Судьбу проекта определили еще в 2023-м году

Хорошие новости появились ещё в мае 2023 года: актёры и Netflix официально подтвердили, что сериал получит четвёртый сезон. Причём его съёмки были запланированы параллельно с работой над третьим сезоном, что даёт надежду на скорый выход новых эпизодов.

Однако точная дата релиза пока остаётся загадкой. В 2025 году премьеры, вероятно, уже не будет, но, по некоторым предположениям, четвёртый сезон может выйти зимой 2026 года. Пока остаётся только ждать официальных анонсов и следить за обновлениями.

Ранее мы писали: Netflix остался без культового «Черного зеркала»: сериал уже не будет таким как прежде — у создателей поменялись планы

Фото: Кадр из сериала «Джинни и Джорджия»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
119.5 млн часов просмотра: этот детектив от режиссера «Фарго» сейчас лидер на Netflix — похож на «Йеллоустоун» и «смотрится залпом» 119.5 млн часов просмотра: этот детектив от режиссера «Фарго» сейчас лидер на Netflix — похож на «Йеллоустоун» и «смотрится залпом» Читать дальше 23 июля 2025
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы «Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы Читать дальше 22 июля 2025
«Градус драмы норм»: ИИ сравнил «Игру в кальмара» и «Алису в Пограничье» — сразу выбрал фаворита по 4 пунктам «Градус драмы норм»: ИИ сравнил «Игру в кальмара» и «Алису в Пограничье» — сразу выбрал фаворита по 4 пунктам Читать дальше 22 июля 2025
В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами Читать дальше 21 июля 2025
«Покончим с этим, детка»: новые монстры, ожившая Макс, Хоукинс в огне — разбираем первый трейлер финала «Очень странных дел» «Покончим с этим, детка»: новые монстры, ожившая Макс, Хоукинс в огне — разбираем первый трейлер финала «Очень странных дел» Читать дальше 20 июля 2025
От Фронтмена до Ки Хуна: 5 напряженных проектов со звездами «Игры в кальмара» — есть и фильмы, и сериалы От Фронтмена до Ки Хуна: 5 напряженных проектов со звездами «Игры в кальмара» — есть и фильмы, и сериалы Читать дальше 19 июля 2025
Первый сезон «Уэнсдей» за неделю набрал 341,2 млн часов просмотра: рассказываем, когда ждать вторую часть Первый сезон «Уэнсдей» за неделю набрал 341,2 млн часов просмотра: рассказываем, когда ждать вторую часть Читать дальше 19 июля 2025
«Не уступает ни Олдману, ни Паскалю»: киноэксперт объяснил, почему «Игру в кальмара» не номинировали на «Эмми» «Не уступает ни Олдману, ни Паскалю»: киноэксперт объяснил, почему «Игру в кальмара» не номинировали на «Эмми» Читать дальше 19 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше