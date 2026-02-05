Будет ли 3-й сезон «Адского рая»: вот что известно о проекте, почти догнавшем «Магическую битву»

Пока второй сезон «Адского рая» в самом разгаре, фанаты уже гадают: будет ли продолжение? Официально о третьем сезоне не объявляли, но он, вероятно, все-таки будет.

Манга уже завершена, в первом сезоне адаптировали 45 глав из 127. Если во втором покажут ещё ~45, то на финал останется ~40 глав. Этого хватит либо на 3 сезон, либо на полнометражный фильм.

В целом шансы на продолжение высоки – аниме крайне популярно, его рейтинг на IMDb составляет 8.1. По уровню хайпа проект почти догоняет «Магическую битву» (8.5 на IMDb), а это серьёзный коммерческий аргумент для продюсеров.

Вероятно, точная информация ждет нас ближе к окончанию второго сезона. Но если прикинуть, то ждать релиза стоит не раньше 2027-2028 года.