Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Будет ли 3-й сезон «Адского рая»: вот что известно о проекте, почти догнавшем «Магическую битву»

Будет ли 3-й сезон «Адского рая»: вот что известно о проекте, почти догнавшем «Магическую битву»

5 февраля 2026 11:56
Будет ли 3-й сезон «Адского рая»: вот что известно о проекте, почти догнавшем «Магическую битву»

На IMDb у тайтла целых 8.1 балла.

Пока второй сезон «Адского рая» в самом разгаре, фанаты уже гадают: будет ли продолжение? Официально о третьем сезоне не объявляли, но он, вероятно, все-таки будет.

Манга уже завершена, в первом сезоне адаптировали 45 глав из 127. Если во втором покажут ещё ~45, то на финал останется ~40 глав. Этого хватит либо на 3 сезон, либо на полнометражный фильм.

Будет ли 3-й сезон «Адского рая»: вот что известно о проекте, почти догнавшем «Магическую битву»

В целом шансы на продолжение высоки – аниме крайне популярно, его рейтинг на IMDb составляет 8.1. По уровню хайпа проект почти догоняет «Магическую битву» (8.5 на IMDb), а это серьёзный коммерческий аргумент для продюсеров.

Вероятно, точная информация ждет нас ближе к окончанию второго сезона. Но если прикинуть, то ждать релиза стоит не раньше 2027-2028 года.

Фото: Кадр из аниме «Адский рай»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте «Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте Читать дальше 18 февраля 2026
Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Читать дальше 17 февраля 2026
У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает) У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает) Читать дальше 16 февраля 2026
3 культовых аниме нулевых не прошли проверку временем: даже «Тетрадь смерти» бросают смотреть уже после 10 серии 3 культовых аниме нулевых не прошли проверку временем: даже «Тетрадь смерти» бросают смотреть уже после 10 серии Читать дальше 16 февраля 2026
Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Читать дальше 15 февраля 2026
Netflix хотел еще 2-3 серии, но создатель отменил: нового «Терминатора» можете больше не ждать Netflix хотел еще 2-3 серии, но создатель отменил: нового «Терминатора» можете больше не ждать Читать дальше 15 февраля 2026
На Reddit выбрали самое романтичное аниме: у тайтла рейтинг 8.1 – и нет, это не «Твое имя» или «Ходячий замок» На Reddit выбрали самое романтичное аниме: у тайтла рейтинг 8.1 – и нет, это не «Твое имя» или «Ходячий замок» Читать дальше 14 февраля 2026
В Японии выбрали самого популярного аниме-героя: удивитесь, но это не Наруто, не Годжо и уж точно не Сон Джин-у В Японии выбрали самого популярного аниме-героя: удивитесь, но это не Наруто, не Годжо и уж точно не Сон Джин-у Читать дальше 14 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
«Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» «Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше