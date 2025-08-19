Меню
19 августа 2025 20:05
Ни трейлера, ни тизера, зато сэйю Юдзи в восторге.

«Магическая битва» ворвалась в мир аниме как ураган и стала настоящим феноменом. Второй сезон с его сумасшедшей анимацией и эпичным сюжетом вышел 6 июля 2023 года и завершился на самой что ни на есть кульминационной ноте: Годжо Сатору запечатан, а на главного героя, Юдзи Итадори, объявлена охота.

И с тех пор фанаты живут с вопросом: «Когда же третий сезон?». Новости есть, и они обнадеживающие. Ну, почти.

Будет ли третий сезон «Магической битвы»?

Хорошая новость: да, стопроцентно будет. Это официально подтвердили на панели Jujutsu Kaisen на фестивале AnimeExpo в начале июля.

Вот самые сочные подробности:

  • сэйю уже вовсю работают над озвучкой 3-го сезона;
  • диалоги из арки «Казнь Итадори» уже полностью записаны;
  • на ивенте даже показали видео из студии, где Дзюнья Эноки (голос Юдзи) и Мэгуми Огата (голос Юты) записывают свои реплики.
Будет ли 3 сезон «Магической битвы»? Есть хорошая и плохая новости — вся надежда на 31 августа

Были и крутые комментарии от самих сэйю:

«Я уже начал озвучку, и могу сказать — боевые сцены просто на совершенно новом уровне. Я бы на вашем месте очень ждал!», — поделился Дзюнья Эноки (Юдзи).

Потом он загадочно добавил:

«Итадори и Чосо против Оккоцу…».

Будет ли 3 сезон «Магической битвы»? Есть хорошая и плохая новости — вся надежда на 31 августа

А Мэгуми Огата (Юта) прямо на сцене заявил Эноки:

«Я собираюсь тебя убить».

Так что накал страстей зашкаливает. Правда, нового трейлера или хотя бы тизера так и не показали, но никто особо и не рассчитывал на такой подарок судьбы.

Будет ли 3 сезон «Магической битвы»? Есть хорошая и плохая новости — вся надежда на 31 августа

Так когда же ждать премьеры?

А вот и не самая приятная весть: точной даты пока нет. Но зато сейчас внимание приковано к ивенту в честь 5-летия аниме, который состоится 31 августа.

Там обещают целых 5 анонсов. Вряд ли все они будут про третий сезон (известно, что среди «плюшек» есть новый постер и промоматериалы), но есть большая вероятность, что нам наконец объявят хотя бы примерные сроки.

Будет ли 3 сезон «Магической битвы»? Есть хорошая и плохая новости — вся надежда на 31 августа

Однако некоторые инсайдеры уже строят не очень утешительные прогнозы. Якобы продюсерская компания Toho в своих отчетах подтвердила, что работа идет, но в расписании на ближайшее время третий сезон не значится.

Плюс ходят слухи, что 2026 год уже плотно забит другими проектами, так что релиз могут отложить до 2027 года. Но раньше времени паниковать не стоит! Для начала дождемся новостей в конце августа.

Будет ли 3 сезон «Магической битвы»? Есть хорошая и плохая новости — вся надежда на 31 августа

Но даже если ждать придется еще пару лет, возможно, это к лучшему. Больше времени на проработку — круче и эпичнее получится финальный результат. Ну, по крайней мере, именно так мы себя и будем утешать.

Фото: Кадр из аниме «Магическая битва»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
