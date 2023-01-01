Будет хуже: этим знакам Зодиака ни в коем случае нельзя ходить к гадалкам

“Устроены так люди - желают знать, что будет”, - поется в известной песне. Действительно, хотя бы раз в жизни каждому из нас в голову приходила мысль пойти к гадалке и узнать будущее во всех деталях. Больше всего, конечно, клиентов гадалок и экстрасенсов волнует развитие отношений с приглянувшимся человеком или собственное финансовое благосостояние. Однако вместо того чтобы обрести долгожданную любовь, приманить в свою жизнь богатство или просто заглянуть в ближайшее будущее, доверчивые люди попадаются на удочки мошенников. Астрологи рассказали, что некоторым знакам, несмотря на жгучее любопытство, категорически запрещается ступать на порог к “потомственным колдуньям” и “целительницам”, иначе дело закончится бедой.

Овен

По словам астрологов, идея отправиться к гадалке за “рецептом счастья” может обернуться для Овнов бедой. Представители огненного знака - крайне горячие личности, поэтому любые негативные предсказания вызовут у них целую бурю эмоций.

Овны действительно могут воспринять всерьез слова, сказанные экстрасенсом, а потом все время вспоминать их и переживать, как скоро сбудутся жуткие предзнаменования.

Близнецы

Уроженцы воздушного знака очень впечатлительные и увлекающиеся натуры. Несмотря на то, что обычно они скептически относятся ко всему непознанному, периодически в них пробуждается интерес к таинственным материям.

Явившись на сеанс магии из любопытства, Близнецы рискуют “подсесть” на эмоции, которые вызывают у них добрые предзнаменования, и оставить у гадалки солидную сумму денег.

Лев

Не секрет, что многие Львы страдают от мании величия. Они убеждены, что родились для великих дел и свершений, а пока в их жизни не произошло ничего экстраординарного, они любят помечтать о своем будущем. Чтобы лишний раз убедиться в собственной исключительности, представители огненного знака приходят к экстрасенсам и колдуньям. И если мошенники пообещают Львам грандиозную судьбу, те будут щедро платить за красивую ложь.

Дева

Как правило, Девы не верят в мистику и предсказания. Но когда в их жизни происходит нечто неординарное, привычные сценарии и шаблоны рушатся и хочется найти опору хоть в чем-нибудь, уроженцы знака спешат к гадалкам и чародеям. Они хотят убедиться, что их жизнь наладится, изменник раскается и вернется, и все снова станет, как прежде.