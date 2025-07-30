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«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились

30 июля 2025 14:44
«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились

Не все рады выбору молодого артиста. 

Проект о Юрии Левитане, самом знаменитом дикторе Советского Союза, лежит в разработке уже более десяти лет. И вот — неожиданное обновление. Продюсер Рубен Дишдишян подтвердил, что рассматривает на главную роль Марка Эйдельштейна. Да-да, того самого, что недавно сыграл мажора в провокационном фильме «Анора».

Что известно о ленте

«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились

И хотя пока с актёром ещё не было личной встречи, Дишдишян признаётся: именно Эйдельштейна он видит в своём «дримкасте». Хабенский тоже был в списке кандидатов, но его отсеяли по возрасту — сценарий охватывает ранний период карьеры Левитана, когда тому было всего 27. Хабенскому сейчас 53.

Но «главный голос СССР» — это не просто биографическая роль. Это икона.

Юрий Левитан — человек, чьим голосом началась война. Именно он 22 июня 1941 года сообщил стране, что враг напал на СССР. Его голос передавал не просто новости, а дыхание эпохи — тревожное, торжественное, громовое. За это Левитана боялись немцы и слушали миллионы советских людей.

И вот теперь — молодой актёр из новой волны. Готова ли публика услышать Левитана в новом исполнении? Сомневаются даже те, кто знал диктора лично.

Мнения противников

«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились

Журналист Юрий Белкин, друг Левитана с 20-летним стажем, отреагировал резко:

«Мальчик, игравший мажора в фильме про американскую девушку легких нравов, никак не вяжется с Юрой. Слишком яркая харизма и индивидуальная внешность была у этого человека».

Дикторы — осторожны, но не против

Известный телеведущий Владимир Березин в беседе с «Киноафишей» выразил любопытство и надежду на технологии:

«Голоса Левитана ни у кого нет. Но современные технологии... Актер может сыграть, а они могут сделать искусственный интеллект, озвучить его, и будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана оригинального».

Березин признаёт: нынешняя киноиндустрия умеет многое. С помощью ИИ можно воссоздать не просто тембр, а дыхание, интонации, каждую паузу. Вопрос в другом — не потеряется ли душа образа, если её сконструируют на компьютере?

По мнению диктора, Эйдельштейн может неплохо передать образ молодого Левитана. Мало кто знал, каким был голос эпохи в то время, Березин не исключает, что ему был присущ шебутной характер. Стоит отметить, что пока сам Марк никак не прокомментировал грядущее назначение на роль.

Фото: commons.wikimedia/Главархив Москвы, commons.wikimedia/Евгений Тиханов, Фотохроника ТАСС, Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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