«Будет эффектная мадам»: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Звездная наследница хорошеет день ото дня.
Лолита Милявская перестала прятать свою единственную дочь — 24-летнюю Еву. Прежде звезда скрывала наследницу из-за страшного диагноза.
Девочка появилась на свет раньше положенного срока. Впоследствии врачи обнаружили у нее синдром Аспергера, который многие путают с аутизмом. Из-за неизлечимого недуга Еве трудно находить общий язык с посторонними. Однако болезнь не помешала ей успешно учиться на филфаке.
Долгое время Ева жила с бабушкой, но не так давно переехала к матери в Москву. Все чаще Милявская показывает особенную дочь поклонникам в социальных сетях. Новый ролик с ней произвел настоящий фурор.
Интернет-пользователи подметили, что Ева хорошеет день от дня.
«Взрослая стала, завить кудряшки, сделать макияж — и будет эффектная мадам», «Правда, хорошая девочка: глаза добрые, улыбка такая милая, нежная», «На эту милую девочку приятно посмотреть», «Счастливая и красивая», — пишут поклонники в Сети.