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Киноафиша Статьи «Будет эффектная мадам»: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)

«Будет эффектная мадам»: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)

16 июня 2023 20:00
«Будет эффектная мадам»: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)

Звездная наследница хорошеет день ото дня.

Лолита Милявская перестала прятать свою единственную дочь — 24-летнюю Еву. Прежде звезда скрывала наследницу из-за страшного диагноза.

Девочка появилась на свет раньше положенного срока. Впоследствии врачи обнаружили у нее синдром Аспергера, который многие путают с аутизмом. Из-за неизлечимого недуга Еве трудно находить общий язык с посторонними. Однако болезнь не помешала ей успешно учиться на филфаке.

Долгое время Ева жила с бабушкой, но не так давно переехала к матери в Москву. Все чаще Милявская показывает особенную дочь поклонникам в социальных сетях. Новый ролик с ней произвел настоящий фурор.

«Будет эффектная мадам»: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)

«Будет эффектная мадам»: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)«Будет эффектная мадам»: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)Интернет-пользователи подметили, что Ева хорошеет день от дня.

«Взрослая стала, завить кудряшки, сделать макияж — и будет эффектная мадам», «Правда, хорошая девочка: глаза добрые, улыбка такая милая, нежная», «На эту милую девочку приятно посмотреть», «Счастливая и красивая», — пишут поклонники в Сети.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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