«Будет эффектная мадам»: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)

Лолита Милявская перестала прятать свою единственную дочь — 24-летнюю Еву. Прежде звезда скрывала наследницу из-за страшного диагноза.

Девочка появилась на свет раньше положенного срока. Впоследствии врачи обнаружили у нее синдром Аспергера, который многие путают с аутизмом. Из-за неизлечимого недуга Еве трудно находить общий язык с посторонними. Однако болезнь не помешала ей успешно учиться на филфаке.

Долгое время Ева жила с бабушкой, но не так давно переехала к матери в Москву. Все чаще Милявская показывает особенную дочь поклонникам в социальных сетях. Новый ролик с ней произвел настоящий фурор.

Интернет-пользователи подметили, что Ева хорошеет день от дня.