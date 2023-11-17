«Будет досрочное освобождение»: что известно о скором возвращении Ефремова

В 2020-м жизнь Михаила Ефремова разделилась на до и после. Популярный актер всегда отличался эпатажным поведением и тягой к алкоголю, но в тот злополучный день вредная привычка обернулась страшной трагедией. Звезда устроила пьяное ДТП, которое привело к гибели ни в чем не повинного человека.

Звездный наследник и любимчик столичного бомонда оказался в тюрьме: дорогие костюмы сменились робой, а деликатесы — баландой. Свой 60-летний юбилей Ефремов встречал в окружении сокамерников, а не на театральной сцене. Однако «чалиться» артисту осталось недолго, как считает Иван Краско.

Актер решил поддержать коллегу и пожелал ему поскорее оказаться на свободе. Краско уверен: Михаил Ефремов скоро вернется к публике. По мнению пожилой знаменитости, у опального артиста есть все шансы выйти по УДО, как рассказал он «Комсомольской правде».