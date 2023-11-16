Будет делать паспорт: Муцениеце заговорила об отъезде из России

Агата Муцениеце гармонично вписалась в российский кинематограф, поэтому многие уже давно забыли, что родом она из Латвии. У актрисы плотный рабочий график — недостатка во внимании режиссеров талантливая красотка не испытывает. Однако недавно звезда огорошила своих многочисленных поклонников сообщением о том, что возвращается на родину.

Поездка в Ригу запланирована на конец ноября. Добираться до дома артистка будет на машине. И это сильно огорчает знаменитость. Ехать придется целых 10 часов, пересекать границу пешком, а после — садиться на другое авто. Однако свое решение бывшая супруга Павла Прилучного в любом случае не изменит.

Подробностями Муцениеце поделилась в беседе с журналистами портала Voice. Переживать фанатам не стоит, поскольку в Латвию их любимица уезжает ненадолго.