«Будь здоров»: это нельзя говорить никому, особенно больному человеку

Каждый человек знает десятки устойчивых фраз, которые нужно использовать в той или иной ситуации. Чтобы обратиться к незнакомцу, стоит добавить:

«Простите, пожалуйста».

Если держите подарок в руках, то обязательно скажите:

«Спасибо!»

Еще один ритуал — это слова:

«Будь здоров!», обращенные к чихающему человеку.

Данная фраза совершенно интернациональна. Немец в такой ситуации скажет:

«Gesundheit» («Здоровья вам»).

Англичанин пожелает:

«Bless you» («Храни вас Бог»).

А француз произнесет:

«À tes souhaits» («Да исполнятся ваши желания!»).

Однако знатоки этикета советуют так никогда не говорить.

Считается, что человек и так сконфужен своим физиологическим проявлением, ведь большинство старается чихать как можно тише и незаметнее. Поэтому не стоит обращать внимание на конфуз собеседника: лучше просто промолчать, как советует портал «Основы этикета».