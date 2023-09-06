«Будь здоров»: это нельзя говорить никому, особенно больному человеку
Вместо поддержки поставите собеседника в неловкое положение.
Каждый человек знает десятки устойчивых фраз, которые нужно использовать в той или иной ситуации. Чтобы обратиться к незнакомцу, стоит добавить:
«Простите, пожалуйста».
Если держите подарок в руках, то обязательно скажите:
«Спасибо!»
Еще один ритуал — это слова:
«Будь здоров!», обращенные к чихающему человеку.
Данная фраза совершенно интернациональна. Немец в такой ситуации скажет:
«Gesundheit» («Здоровья вам»).
Англичанин пожелает:
«Bless you» («Храни вас Бог»).
А француз произнесет:
«À tes souhaits» («Да исполнятся ваши желания!»).
Однако знатоки этикета советуют так никогда не говорить.
Считается, что человек и так сконфужен своим физиологическим проявлением, ведь большинство старается чихать как можно тише и незаметнее. Поэтому не стоит обращать внимание на конфуз собеседника: лучше просто промолчать, как советует портал «Основы этикета».