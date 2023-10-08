«Будь проклята»: Ваенга сорвалась на известной певице, которую считала подругой
Случился грандиозный скандал.
Елена Ваенга способна одним махом вычеркнуть близкого человека из своей жизни. Прежде подругой звезды была известная певица, но их отношения не прошли проверку на прочность.
Знаменитость слишком болезненно относилась к успеху своей приятельницы. По этой причине она прервала общение с Наталией Власовой и лишь спустя несколько лет призналась, что ее «задушила жаба». Однако даже после этого наладить общение у коллег по цеху не получилось.
Исполнительница хита «Я у твоих ног» заметила, что бывшая подруга украла припев из ее песни «Та любовь», исполнив его в своем «Острове». Однажды в телефонном разговоре Власова напрямую спросила Ваенгу, почему так произошло. И в ответ услышала страшную брань.
«Будь ты проклята! И куча мата», — передала содержание той роковой беседы Наталия в эфире шоу «Секрет на миллион».